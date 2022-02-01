Bozüyüklü genç sporcular ildeki başarılarını sürdürüyor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları geleceğin profesyonelleri olabilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, il genelinde yapılan müsabakalarda ilçemizi başarı ile temsil ediyor.

Turnuva tüm hızı ve heyecanı ile devam ederken, Basketbol U16 Erkekler ve Kızlarda "il şampiyonu" olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A) takımları; kupa ve madalyalarını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ün elinden aldı. Voleybol Küçük Kızlarda ise Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor (A) Takımı yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

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