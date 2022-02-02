Bilecik Valisi Dr. Kemal K\u0131z\u0131lkaya, \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. Ferhat Damkac\u0131 ile bir araya gelerek sa\u011fl\u0131k hizmetleri hakk\u0131nda brifing ald\u0131. Bilecik \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ziyaret eden Vali Dr. Kemal K\u0131z\u0131lkaya, \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. Ferhat Damkac\u0131, ba\u015fkan ve ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ile bir araya geldi. Bilecik te s\u00fcren sa\u011fl\u0131k yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ve bu y\u0131l yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131 sonunda Vali K\u0131z\u0131lkaya, sa\u011fl\u0131k m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na g\u00f6revlerinde ba\u015far\u0131lar diledi.