Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor

Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları artan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarını 7/24 takip ediyor

Belediye ekipleri tarafından şehir genelinde kedi ve köpekler için belirlenen bölgelere mama bırakıldı. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakılan mamalar soğukta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için adeta can oldu. Ekipler tarafından şehrin dört bir yanında sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara ve yem ve mamalar ile su kapları bırakıldı.



"Vatandaşlarımız bu kış günlerinde can olabilirler"

Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Nedret Avcı, “Ekiplerimiz, tüylü dostlarımızın açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları için sokaklardaki belli noktalara yem ve mama bırakıyor. Sokak hayvanlarımızın bu zorlu hava şartlarında aç ve susuz kalmasına seyirci kalamayız. Şehir merkezinde olduğu gibi şehir merkezimiz dışında da sevimli dostlarımızın yanındayız. Bu konuda vatandaşlarımız da özellikle bugünlerde gerekli duyarlılığı göstermeye devam etmeli. Vatandaşlarımız evlerinin önüne bir kap mama ve su bırakarak patili dostlarımıza bu kış günlerinde can olabilirler" şeklinde açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.