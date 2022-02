Müftü Erhun’dan 3 ayların başlangıcı ve Regaip Kandili mesajı

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, 3 ayların başlangıcı ve Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili sebebiyle mesaj yayımladı.

Müftü Erhun, yayınladığı mesajda, İslam alemi olarak, her yıl manevi bir yenilenme mevsimi olan, bizlere gelen ve halkımız arasında ‘Üç Aylar’ diye isimlendirilen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine bir kez daha kavuşmanın sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşayacağımızı belirtti. Erhun, "Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaip gecesidir. Üç Aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu mübarek aylardan birincisi olan Receb’in manevi değerine, Kur'anı Kerim'in ve sevgili Peygamberimiz hadisi şeriflerinde işaret buyurmuştur” ifadelerini kullandı.



"Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınmak, hata ve günahlarımızdan arınmak olarak görmemiz gerekmektedir"

Müftü Erhun, açıklamasının devamında, "Müslümanlar olarak her yıl, içtenlikle yaptığımız dualar ve samimi tövbelerle ihya ederek ruhen ve bedenen huzur bulduğumuz Regaip gecesi, bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi bu eksende gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Rabbimizin sonsuz af ve mağfiretine sığınmak, hata ve günahlarımızdan arınmak, gönüllerimizi ferahlatmak, kendimizle baş başa kalarak hayatın yoğunluğu içinde ihmal ettiğimiz dünyamızı gözden geçirmek ve nefis muhasebesi yapmak için bizlere bahşedilen bu müstesna zaman dilimlerini, öze dönüş, manevi diriliş ve ahlaki yükseliş fırsatları olarak görmemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.



"Hayırlı ve yararlı işlerle iyiliklerimizi artırmalı, gönül dünyamızı ve sosyal hayatımızı yeniden inşa etmeliyiz"

Üç Ayların geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılmak için iyi bir imkan olduğuna değinen Müftü Erhun, “Yaşadığımız bu kutlu zamanları, birlikte yaşama sevincimizi tazelemesine ve kardeşliğimizi daha güçlü hale getirmesine vesile kılmaya çabalamalıyız. Kalplerimizi buluşturmaya, gönüllerimizi birleştirmeye engel olan kin, nefret, nifak, fitne, fesat, haset ve ön yargılardan arınarak rahmet ve muhabbete vesile olan duygu ve düşüncelerin yaygınlaşmasına ve hayatımızı güzelleştirmesine imkân vermeliyiz. Bu mübarek geceleri fırsat bilerek şiddeti besleyen, hayatı çekilmez hale getiren, samimiyeti zedeleyen, saygı, sevgi ve kardeşlik duygularını zayıflatan bütün tutum ve davranışları hayatımızdan çıkarmalıyız. Hayırlı ve yararlı işlerle iyiliklerimizi artırmalı, bizi biz yapan değerlerimizi kuşanarak gönül dünyamızı ve sosyal hayatımızı yeniden inşa etmeliyiz” dedi.



"Allah’ın bize verdiği nimetleri zaaflarımızın kurbanı yapmayalım ki Allah’a daha yakın olalım"

Müftü Erhun, son olarak Bilecikli hemşerilerinin kandilini kutlayarak, “Geliniz bu gece kendimizi insanın kalbini karartan her türlü kin, nefret ve intikam duygularından arındıralım ki, kalbimiz huzura ersin. Yüreklerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatalım ki, gönlümüz feraha kavuşsun. Benliğimizi ilahi rahmetten uzaklaştıran bencillikten ve kıskançlıktan kurtaralım ki, ruhumuz kemale ersin. İmanımız sahih ve amelimiz salih olsun ki, kurtuluşa erelim. Kendimizi nifaktan, hasetten, kinden, nefretten, ayrımcılıktan uzaklaştıralım ki, O’nun lütfuyla kardeş olalım. Allah’ın bize verdiği nimetleri zaaflarımızın kurbanı yapmayalım ki, Allah’a daha yakın olalım. Rağbetimiz başkaca hiç bir şeye değil, sadece O’na olsun ki, her gecemiz Regaip olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Bilecikli siz hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Üç Aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin birlik ve beraberliğimize, insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadeleriyle mesajına son verdi.

