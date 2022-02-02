Belediye başkanı korona virüse yakalandı

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Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever korona virüse yakalandı.

Başkan Sever'in yaptırdığı Korona virüs (Covit19) testisinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sever'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, evde karantinaya girdi.

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