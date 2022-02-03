Bilecik'te bir gölet soğuktan tamamen dondu Gölet üzerinde yürüyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi Doğa harikasını görmek için bölgeye akın edenler kurulan stantlarda sucuk ekmek yemeği de ihmal etmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te bir gölet soğuktan tamamen dondu Gölet üzerinde yürüyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi Doğa harikasını görmek için bölgeye akın edenler kurulan stantlarda sucuk ekmek yemeği de ihmal etmedi

İHA

Bilecik'in 'Göletler Diyarı' olarak bilinen Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Gölet'i şiddetli soğuklar sebebi ile tamamen dondu.

Bilecik'te bir gölet soğuktan tamamen dondu Gölet üzerinde yürüyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi Doğa harikasını görmek için bölgeye akın edenler kurulan stantlarda sucuk ekmek yemeği de ihmal etmedi

Bilecik'in 'Göletler Diyarı' olarak bilinen Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Gölet'i şiddetli soğuklar sebebi ile tamamen dondu.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Marmara Bölgesi'nde eşsiz manzaralar sunan 8 gölete ev sahipliği yaptığı için "Göletler Diyarı" olarak anılıyor. Kışın gelişiyle Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri, doğal güzellikleriyle görenleri adeta büyülüyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bin 61 rakımlı Bozcaarmut Köyü sınırları içinde bulunan Bozcaarmut Gölet'inin geçtiğimiz günlerde kıyı kesimleri donarken, hava sıcaklığının daha da düşmesiyle 311 hektometreküp olan gölet tamamen dondu.
Donan gölet üzerinde yürüyen vatandaşlar bir de ayaklarıyla karın üzerine Bozcaarmut yazdılar. 7'den 70'e herkesin bu doğa harikasını görmek için bölgeye akın ederken, kurulan stantlarda sucuk ekmek yemeği de ihmal etmediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda U20 Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda U20 Türkiye ...
Op.Dr. Özkaya hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Op.Dr. Özkaya hasta kabulüne başladı
Amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam edecek
YEREL HABERLER Amatör futbol müsabakaları kaldığı yerden devam ...
Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna davet edilen başarılı sporcuyu makamında ağırladı
YEREL HABERLER Milli Takım hazırlık kampı kadrosuna davet edilen ...
Bilecik'te sanatsal olarak şubat ayı dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Bilecik'te sanatsal olarak şubat ayı dolu dolu ...
“Birlikte Üretim” projesinin hayata geçiyor
YEREL HABERLER “Birlikte Üretim” projesinin hayata geçiyor
Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl tatilinde de LGS’ye hazırlandı
YEREL HABERLER Pazaryeri ilçesinde 8. sınıf öğrencileri yarıyıl ...
Belediye başkanı korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Belediye başkanı korona virüse yakalandı
Müftü Erhun’dan 3 ayların başlangıcı ve Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Müftü Erhun’dan 3 ayların başlangıcı ve Regaip ...
Kaymakam Şahin'den köylere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin'den köylere ziyaret
Alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 ...
Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya başladı Çalışmaların yarıyıl tatili sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay; "Eksikliklerini gidermek için girişimlerde bulunarak ilk önce öğrencilerimize, çocuklarımıza yatırım yaptık"
YEREL HABERLER Bağışlanan 3 ton boyayla okullar boyanmaya ...
Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı mağlup oldu
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı mağlup ...
Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak hayvanları takip ediyor
YEREL HABERLER Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları 7/24 sokak ...
Vali Kızılkaya sağlık hizmetleri hakkında brifing aldı
YEREL HABERLER Vali Kızılkaya sağlık hizmetleri hakkında brifing ...
Bilecik'te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı ...
Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesinin araç filosu genişliyor
Bozüyük’ün yüksek öğrenim yurdu ihtiyacı çözülüyor Boşaltılan Yeşilkent Devlet Hastanesi binasının KYK yüksek öğrenim yurdu olması sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Bozüyük’ün yüksek öğrenim yurdu ihtiyacı ...
Bozüyüklü genç sporcular ildeki başarılarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bozüyüklü genç sporcular ildeki başarılarını ...
Bozüyük’te din görevlileri gençlerle buluşuyor
YEREL HABERLER Bozüyük’te din görevlileri gençlerle buluşuyor
Milli takım kampına davet edildiği öğrendiği an adeta havalara uçtu Kız U15 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosuna Bilecikspor'dan bir futbolcu davet edildi Bilecikspor Kız Futbol takımı oyuncusu Benay Adıyaman "Haftada 5 gün antrenman yapıyorum, hocalarımız hazırladığı beslenme programına harfiyen uyuyorum" Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin; "Çok güzel bir haber, alt yapı çalışmamalarımızın bir meyvesi daha aldık" "U13 yaş kategorisinde olmasına rağmen U15 yaş kategorisinde davet edilmesi Benay'ın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu gösteriyor"
YEREL HABERLER Milli takım kampına davet edildiği öğrendiği an adeta ...
Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı çöktü Koca parça şans eseri kimseye isabet etmedi
YEREL HABERLER Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinin alçı tavanı ...
Başkan Şahin'den eski Genel Müdür Poyraz'a övgü dolu sözler
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den eski Genel Müdür Poyraz'a övgü dolu ...
Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.