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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te sanatsal olarak şubat ayı dolu dolu geçecek

İHA

Bilecik'te sanatsal olarak şubat ayı dolu dolu geçecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi şubat ayı etkinlik takvimini, "Şubat ayında 3 konser, 3 yetişkin ve 1 çocuk tiyatrosunu Bilecikliler ile buluşturacak" diye açıkladı.
Başkan Şahin, kentte kültür sanat etkinliği düzenlemek isteyen özel girişimcilerin mekân ve iletişim destekçisi olan Bilecik Belediyesi, böylece şehirde birçok etkinliğin yapılmasına katkı sağladığı belirtti. Şahin, "Şubat ayı etkinlik takvimi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel pembe renkli bir tema ile tasarlandı. Toplam 7 etkinliğin yapılacağı Şubat ayındaki etkinlikler 4 şubat günün ‘Etekler Ve Pantolonlar’ tiyatro oyunu ile başlayacak. Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç gibi usta isimlerin rol aldığı, 2021 Altın Palmiye 'En İyi Tiyatro Oyunu' ödülüne layık görülen Etekler ve Pantolonlar Bilecikliler ile buluşacak. 12 Şubat cumartesi günü ise ‘İyilik Takımı Çocuk Müzikali’ çocuk oyunu uzman pedagoglar tarafından hazırlanan Elsa, Örümcek Adam, Uğur Böceği ve Kara Kedi’nin Thanos sahne alacak. 19 Şubat günü Bağzıları konseri ile muhteşem enerjisi ve harika şarkılarıyla Bileciklilerle buluşacak. 22 Şubat günü ‘Hayat Kime Güzel ’ adlı komedi oyunu Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu ve Tuba Erdem gibi usta oyuncuların sahne alacak. 22 Şubat Manuş Baba konseri olacak. Manuş Baba, farklı duygulara bürünmüş birbirinden değerli şarkılarını 23 Şubat çarşamba günü, saat 20.00’de Bilecikliler için seslendirecek.26 Şubat günü ise ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ adlı Türk tiyatrosunun duayenleri Nevra Serezli ve Nuri Gökaşan’ın başrollerini paylaştığı oyun sahnelenecek. 27 Şubat günü ise Pera konseri ile Bilecikliler birbirinden güzel şarkıları dinleyecek. 27 Şubat Pazar günü saat 20.00’de başlayacak" dedi.

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