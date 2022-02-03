Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda U20 Türkiye Şampiyonu oldu

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Bozüyük Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Orçun Ünalan, Türkiye Atletizm Şampiyonası finallerinde U20 Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul Ataköy Atletizm salonundaki şampiyonanın 60 metre erkekler finallerinde 6.89’luk derecesiyle Orçun Ünalan Türkiye Şampiyonu olurken, Bozüyüklü diğer sporcular Yasin Sosa’da 6.96 lık derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Orçun Ünalan, geçen yıl U18 50 metre finallerinde 6.01 derecesiyle Türkiye rekoru kırarak yine Türkiye Şampiyonu olmuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, başarılı sporcuyu tebrik ederken başarılarının devamını diledi.

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