Mermer ocağında hırsızlık yapan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Bilecik'te bir mermer ocağında hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemeler birlikte yakalanan 4 zanlının 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesi bağlı Akköy köyünde mermer ocağında geçtiğimi gün bir hırsızlık olayı yaşanmıştı. İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT ekiplerinin yapmış olduğu kapsamlı araştırma ve takip sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren ve bu kişilere yardım ve yataklıkta bulunan E.E., M.Ç., K.E. ve H.D. isimli şahıslar, çaldıkları malzemeler ile birlikte Bilecik merkezde yakalandı. Yakalanan malzemeler sahibine teslim edilerek, M.Ç., K.E. ve H.D. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. E.E. ise, isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

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