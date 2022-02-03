Kaldırım üzerine çıkıp park yapılmaz tabelası altına park etti

İstanbul için uyarı! Yarın akşama kadar sürecek!

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te resmi plakalı bir hafif ticari araç kaldırım üzerine çıkarak, park yapılmaz tabelası altına park etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Bilecik Valiliğine ait 11 DA 365 plakalı hafif ticari araç, geçtiğimiz gece Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde kaldırım üzerine çıkarak park etti. Bu durum kaldırımda yürüyen vatandaşların tepkisine neden olurken, üstelik aracın park ettiği yerde park yapılmaz tabelasında olması gözlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.