Bilecik'te ‘Eğitime Katkı Protokolü’ imzalandı Başkan Yaman, “Yüzde 5’lik indirim uygulaması devam etmektedir”

Bayırköy Belde Belediyesi ile Bilecik Sınav Koleji arasında ‘Eğitime Katkı Protokolü’ imzalandı.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın eğitime destek projeleri devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Yaman ve Bilecik Sınav Koleji Okul Kurucusu Ahmet Kolağası arasında ‘Eğitime Katkı Protokolü’ imzalandı. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman protokol kapsamında bilgi vererek, “Bayırköy’deki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak, her zaman, her yerde yanlarında olduğumuzu, gelişen eğitimle daha başarılı bireyler yetiştirilmesi amacı ve geleceğin yöneticilerine yön verilmesi adına Sınav Koleji Kurucusu Ahmet Kolağası ile birlikte ‘Eğitime Destek Protokolü’ imzaladık. Geçtiğimiz 2021 yılında başlanan protokol ile beldemizden Sınav Kolejine gitmek isteyen öğrencilerimize yüzde 5’lik indirim uygulaması da devam etmektedir” dedi.

Başkan Yaman imzalanan protokolün öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, Kurucu Ahmet Kolağası ve kolej yöneticilerine teşekkür etti.

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