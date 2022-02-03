CHP heyetinden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret Torun: "Bozüyük'ün dünyanın saylı kentleri arasında olacağına inanıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.



Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun belediye faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Torun, Yerel Yönetimler Heyeti olarak yaklaşık 1617 il ve 50 civarında da ilçe ziyaretinde bulunduklarını belirterek Başkan Bakkalcıoğlu'nun ve Bozüyük Belediyesinin başarılı belediyeler arasında yer aldığını söyledi. Torun, “Bozüyük bir sanayi kenti ve her anlamda sürekli gelişen ve büyüyen bir kent. Geçmişteki tecrübenizle birikiminizle şimdi tabiri caizse ustalık döneminiz ve inanıyoruz ki Bozüyük'ümüzü sadece Bilecik’te değil sadece bu bölgede değil, Türkiye'de ve dünyada da sayılı kentler arasına getireceğinizden hiçbir şüphemiz yok” dedi.



“Sizi yeniden Bozüyük'te ağırlamak istiyoruz”

Başkan Bakkkalcıoğlu'da önümüzdeki süreçte tamamlanan projelerin hizmete açılışları için bir program dahilinde kendilerini yeniden Bozüyük'te ağırlamak istediklerini belirtti. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda Yerel Yönetimler Heyetine plaket takdiminde bulunarak Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti. CHP İlçe Başkanlığı binasını da ziyaret eden heyet burada ilçe yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

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