Belediyeler Birliği olağan toplantısı 2'inci oturumu gerçekleştirildi

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı 2'inci oturumu İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Bayırköy Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe belediye başkanları, merkez İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Aldığımız kararların köylerimize beldelerimize ilçelerimize ilimize hayırlara vesile getirmesini temenni ederken birlik beraberlik içinde hareket eden tüm başkanlarımıza meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.