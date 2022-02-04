Bilecikspor'dan Vali Kızılkaya'ya ziyaret

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Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve yönetim kurulu üyeleri Vali Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecikspor olağan seçimli genel kurulu neticesinde Bilecikspor Kulübü başkanlığına seçilen Ali Muyşin ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti. Kulüp Başkanı Muyşin de kulübün çalışmaları ve takım hakkında bilgi vererek, Vali Kızılkaya'ya, Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tabloyu hediye etti.

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