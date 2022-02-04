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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te camiler doldu taştı

İHA

Bilecik'te camiler doldu taştı

Bilecik'te 3 ayların başlangıcının ilk cumasından camiler doldu taştı.
Bilecik İl Müftülüğü tarafından başta Hamidiye Camii ve Şerifpaşa camileri olmak üzere bütün camilerde, dün gece Regaip Kandili programı düzenlendi. Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, coşku içinde eda edildi. Aksam namazı sonrası başlayan programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra görevli imamhatipler tarafından ilahi, kaside ve mevlit okundu. Hamidiye Cami'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katılan İl Müftüsü Ali Erhun, Regaip gecesinin ve üç ayların anlam ve önemine dair yaptığı vaazında, "Üç ayları, günahların affı için fırsat bilip samimiyetle ve sık sık tövbe ve istiğfar ile geçirmeliyiz. Sünnet olan oruçların tutulması ve Peygamber Efendimize bol bol salavat getirmek bu aylarda bizlere çok şey kazandıracaktır" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan ayların başlangıcının ilk cumasından camiler doldu taştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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