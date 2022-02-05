İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Tempomuzu artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe ziyaretleri kapsamında Söğüt teşkilatı ile bir araya geldi. Başkan Yıldırım 2023 seçimlerine dikkat çekerek, "2023 hedeflerimiz için tempomuzu artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini vurguladı.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Söğüt ilçe teşkilatı ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz, Söğüt İlçe Başkanı Salim Avcı ve Söğüt teşkilat mensupları katıldı. Toplantı sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yıldırım, "2023 hedeflerimiz için tempomuzu artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yüzden de tüm partili arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Durmak yok, yola devam” diye konuştu.

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