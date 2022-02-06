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Son 300 yılda dünyadaki sulak alanların yaklaşık yüzde 85’i bozuldu Müdür Şencan'dan Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan: “Kampanyanın odak noktası sulak alanlar için harekete geçme çağrısıdır”

İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Son 300 yılda dünyadaki sulak alanların yaklaşık yüzde 85’i bozuldu Müdür Şencan'dan Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan: “Kampanyanın odak noktası sulak alanlar için harekete geçme çağrısıdır”

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yayımladığı mesajında sulak alanların önemine değinen Müdür Şencan,“2022 Yılı Dünya Sulak Alanlar Günü, insanlar ve doğa için sulak alanlar olarak belirlenmiştir. Bu yıl ki kampanyanın odak noktası sulak alanlar için harekete geçme çağrısıdır. Dünyanın sulak alanlarını yok olmaktan kurtarmak ve bozduklarımızı eski haline getirmek için finansal, beşeri ve politik sermayeye yatırım yapma çağrısıdır. Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanların insanlar ve gezegen için hayati rolü hakkında küresel farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Hazar Denizi kıyısındaki İran'ın Ramsar şehrinde 2 Şubat 1971'de Sulak Alanlar Sözleşmesi'nin kabul edildiği tarihi işaret etmektedir” ifadelerini kullandı.
“Son 300 yılda dünyadaki sulak alanların yaklaşık yüzde 85’i bozuldu”
Türkiye’nin sulak alanlar bakımından zengin ülkelerden birisi olmasının nedeninin, farklı tiplerde sulak alanların yer almasından kaynaklandığını ifade eden Şencan, “Sulak alanları korumak, gelecek nesillerinde yararlanmasına olanak sağlamak en önemli görevlerimiz arasındadır. Son 300 yılda dünyadaki sulak alanların yaklaşık yüzde 85’i bozuldu ve sulak alanları, ormanlardan üç kat daha hızlı kaybettiğimiz araştırmalarla tespit edildi. Sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğe, iklimin azaltılmasına ve adaptasyonuna, tatlı su mevcudiyetine, dünya ekonomilerine ve daha fazlasına katkıda bulunan kritik öneme sahip ekosistemlerdir. Hızlı kayıplarını tersine çevirmek ve onları korumak, restore etmek için eylemleri teşvik etmek, sulak alanlar hakkında ulusal ve küresel farkındalığı artırmamız acildir” dedi.

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