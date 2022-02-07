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Mantarlar kapış kapış satılıyor Bilecik ve Eskişehir'deki seralarda yetişen kültür mantarı kilosu 16 liradan satılıyor Mantar Satıcısı Günay Türker, "Bir kasayı boşaltır boşaltmaz anında bitiyor ikinciyi açıyoruz" "Vatandaşlara, kilosu 80-90 lira olan ete karşı lezzetli ve besleyici olan, yemeklerde kullanılan mantar daha ekonomik geliyor"

İHA

Bilecik'te kurulan kapalı pazarda kültür mantarına rağbetin oldukça yoğun olduğunu anlatan satıcılar "Bir kasayı boşaltır boşaltmaz anında bitiyor, ikinciyi açıyoruz" diye belirttiler.

Mantarlar kapış kapış satılıyor Bilecik ve Eskişehir'deki seralarda yetişen kültür mantarı kilosu 16 liradan satılıyor Mantar Satıcısı Günay Türker, "Bir kasayı boşaltır boşaltmaz anında bitiyor ikinciyi açıyoruz" "Vatandaşlara, kilosu 80-90 lira olan ete karşı lezzetli ve besleyici olan, yemeklerde kullanılan mantar daha ekonomik geliyor"

Bilecik’te kurulan kapalı pazarda kültür mantarına rağbetin oldukça yoğun olduğunu anlatan satıcılar "Bir kasayı boşaltır boşaltmaz anında bitiyor, ikinciyi açıyoruz" diye belirttiler.
Bilecik’in bazı ilçelerinde seralarda yetiştirilen kültür mantarına her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda rağbet yoğun. Kilosu 16 TL’den kültür mantarının satıldığını anlatan Günay Türker, “Etin kilosu 8090 lira, halbuki bir 1 kilo mantarı yaklaşık çeyrek fiyatına satıyoruz. Vatandaşlara, et gibi lezzetli ve besleyici olan, yemeklerde kullanılan mantar daha ekonomik geliyor. Mantarları Bilecik ve Eskişehir’den getiriyoruz. Son ünlerde müşterilerimiz mantara ilgili iyi. Kapış kapış gidiyor. Bir kasayı boşaltmamızın kısa süre sonrası hemen 2’incisini boşaltıyoruz. Mantarın birçok faydası var. Benimin bildiğim kadarıyla düşük kalorili bir besin. Kansızlığı da önler” dedi.
"Soğuk suyla mantarları yıkayın"
Öte yandan mantarın kolayca temizlemenin püf noktalarını paylaşan Türker, “Soğuk suyla mantarları yıkayın. Mantarın şapkasının üstünde ince bir zar bulunur. Bu zarı soyarak kaldırın. Zarı kaldırdığınızda mantarın beyaz kısmı ortaya çıkmış olur” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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