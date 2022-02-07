Bilecik'te Turkovac aşısı randevuları yarın açılıyor

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Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Turkovac aşısı randevularının yarın itibariyle açıldığı söyledi.

Dr. Damkacı. yaptığı açıklamada, "8 Şubat salı günü itibariyle yerli ve milli aşımız Turkovac, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlayacak. Turkovac aşısı olmak isteyenlerin MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 ve enabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü vatandaşlarımız aşılarını güvenle olabilirler" dedi.

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