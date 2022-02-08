Bilecik'te 2 şahsın kavgasında kan aktı

Bilecik'te 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi kafasından yaralandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne 50 metre uzaklıkta Memet D. ile Mürsel B. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Memet D. Mürsel B.'yi darp etti. Kafasından yaralana şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Memet D. yakalamak için harekete geçti.

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