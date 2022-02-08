Bozüyük Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Bozüyük Belediyesi’nde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı.

Bozüyük Belediye Başkanlığı ile Belediyeİş Sendikası arasında 20222023 yılı 'Toplu İş Sözleşmesi' düzenlenen tören ile imzalandı. Başkanlık makamında düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi İmza törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Vedat Kazıcı, Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Naci Tura, Belediyeİş Şube Başkanı Kemal Azak, Genel Sekreter Ahmet Barış Bayraktar, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Korkmaz, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Hüseyin Tarık Ercan ve işyeri temsilcisi Sabettin Meydan katıldı. İmzalanan sözleşmeye göre kadrolu işçilerin ücretlerinde de asgari yüzde 40 zam ve sosyal haklarda ciddi iyileştirmeler sağlandı. İmza töreninin ardından Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunarak “Kadrolu işçilerimizle de asgari yüzde 40 zam ve sosyal haklarda ciddi iyileştirmelerle sonuçlanan yeni toplu iş sözleşmesini imzaladık. İşveren temsilcisi SODEMSEN ve işçi sendikamız Belediyeİş başkanlarına ve temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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