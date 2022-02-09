Bilecik’te taşımalı eğitime kar engeli

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Bilecik ve ilçelerinin etkisini altına alan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle sadece köylerden taşımalı okul merkezlerine taşınmak suretiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 1 gün 09 Şubat 2022 Çarşamba süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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