Jandarma personeline çadır kurma eğitimi verildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı personeline çadır kurma eğitimi verildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı personeline çadır kurma eğitimi verdi. Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, muhtemel bir afet ve acil durum müdahalesinde, geçici barınma alanlarının kısa sürede hazır hale getirilmesi, güvenli ve etkili yöntemlerle sürecin daha sağlıklı şekilde işlemesi son derece önemli olduğu vurgulandı. Bu kapsamda etkin operasyon yürütebilmek ve kurumsal kapasiteyi geliştirebilmek maksadıyla, AFAD İl Müdürlüğü tarafından ilçesinde Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı birliklerin görevli personeline çadır kurma eğitim verildi.

Öte yandan, eğitim ile birlikte personelin yetersiz olduğu hususlarda mevcut kapasitelerinin ve çadır kurma becerilerinin geliştirilerek müdahale esnasında yaşanması muhtemel sorunları en aza indirgemek amaçlandığı belirtildi.

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