Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük’te başladı

Voleybol Yıldız Kızlar İl Şampiyonası Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün A ve B takımlarının galibiyetleri ile başladı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda ilk olarak Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A Takımı Gençlik Spor Kulübü’nü 251, 257 ve 254’lük setlerle 30 yendi. Ardından Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü B Takımı Söğüt Spor Kulübü Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelirken B Takımı da Söğüt Spor’u 2510, 2514 ve 2624’lük setlerle 30 yendi. Şampiyon olan takımın Bilecik İlini Türkiye Şampiyonasında temsil edeceği müsabakalarda favori gösterilen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü takımlarının hedefi namağlup şampiyonluk.

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