Osmaneli ekipleri bu haftayı 3 puanla kapattı

Bilecik 1. Amatör Lig b grubunda mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor ve Osmaneli Gençlerbirliği Spor haftayı 3 puanla kapattı.
Bilecik 1. Amatör Lig'de 10'uncu hafta geride kalırken, ligde 22 puanla ikinci sırada yer alan Osmaneli Gençlerbirliği Spor deplasmanda Kürespor'u 51 yendi. Grupta 21 puanla 3'üncü sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor ise, Dodurgapor deplasmanında 40 kazanması bildi. Ligde 10'da 10 yapan Bilecikspor 30 puanla liderliği sürdürürken, bu hafta deplasmanda Osmaneli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Osmaneli Belediyespor ise, kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u konuk edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.