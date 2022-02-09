Başkan Şahin'den mezun olan Kur'an kursu öğrencilerine hediye

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde açılan Kur'an kursu sona ererken, katılımcılara belediye tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Osmaneli'nde bir dernek tarafından Ayşe Göllü Cami'nde açılan Kur'an kursu sona ererken, mezuniyet ve ödül töreni düzenlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin törene katılırken, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Başkan Şahin, Ayşe Göllü Cami imamı ve müezzinine teşekkür ederek, "Kur'an kursuna sebep olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

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