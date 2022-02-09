Arıkan'dan 'Sigarayı Bırakma Günü' açıklaması

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erhan Arıkan, en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünlerinin, kanser, kalp damar hastalıkları gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Uz. Dr. Erhan Arıkan, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Başhekim Arıkan mesajında sigaranın erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek “9 Şubat tarihi, toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla ülkemizde ‘Sigarayı Bırakma Günü’ olarak kutlanmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri; kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

Başhekim Arıkan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bu alışkanlığı olan vatandaşları sigarayı bırakmaya davet ettiğini söyledi.

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