Bilecik'te 4 ay arayla dolmuş ücretine ikinci kez zam geldi

Bilecik'te 4 ay aranın ardından dolmuş ücretlerine ikinci defa zam yapılırken, ulaşım ücreti öğrenci 4, tam 4,5 TL oldu. Kasım 2021 yılında yapılan zammın ardında bu zam üniversite öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zammın ardından öğrenci ücreti 3 TL’den 4 TL’ye, tam ücret ise, 3,50 TL’den 4,5 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan şehir içi Gölpark’ta tam ücret, 4,5 TL'den tam 6,50 TL, öğrenci ücreti 4 TL'den 6 TL, Yüksek Hızlı Tren’de şehir merkezine tam ücret 4,5 TL'den 6,50 TL, öğrenci ücreti 4 TL'den 6 TL, Şehirler Arası Otobüs Terminalinden şehir merkezine tam ücret 4,5 TL'den 6,50 TL, öğrenci ücreti ise 4 TL'den 6 TL'ye çıktı.

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