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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Belediyesi'nden içme suyu açıklaması

İHA

Bilecik Belediyesi'nden içme suyu açıklaması

Bilecik Belediyesi tarafından şehirdeki içme suyu ve içme suyu hakkında yapılan analiz sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapıldı.
Bilecik'te vatandaşların hastaneye kusma ve ishal şikayetlerinin artmasının ardından Bilecik Belediyesinden içme suyu hakkında bir açıklama geldi. Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bilecik ili merkez ilçesi belediyemiz mücavir sınırları içerisinde içme ve kullanma sularından kontrol, izleme ve takip amacıyla kurumunuzca alınan su numunelerinin Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan analiz sonuçları kurumumuza rapor edilmiş ve bu kapsamda mikrobiyolojik analizlerde koliform bakteri ve e.coli kirliliğinin çıktığı ilgi yazınız ile kurumumuza bildirilmiştir. Yazı ekinde bildirilen analiz sonuçlarında e.coli analizi sonucu 0 kob/100ml olarak görülmüştür. Bu kapsamda yazıda e.coli kirliliği olduğu belirtilse de kurumunuzun şablon uyarı yazı yollaması nedeniyle bu kapsamda e.coli açısında bir kirlilik olmadığı için sehven hatalı raporlama yapıldığı düşünülmüştür. Ayrıca analiz sonuçları incelendiğinde koliform bakteri miktarı olarak rapor edilen 1kob/100ml ve 2kob/100ml analiz sonuçlarının değerlerinin çok düşük olması nedeniyle numune alım ve analiz hatasına bağlı olduğu ihtimali oluşmuştur" denildi.

"Gerekli klorlama işlemleri zamanında yapılmıştır"
Açıklamada, Bilecik Belediyesi tarafından bütün şehirdeki içme sularında gerekli klorlama işlemlerinin zamanında yapıldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:
"Buna istinaden kurumunuzca sahada yapılan serbest klor analizleri sonuçları da T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu İçme Kullanma ve Yüzme Suyu Kalite Kontrol Sistemi'nde ilgi tarihler kontrol edildiğinde Belediyemizce klorlama işlemi yapıldığı tespit edilmiştir. Analizin sonuçlarının kurumumuza bildirildiği tarihte sürekli kurumumuzla temas halinde denetim ve kontrol hizmetlerini gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı yetkilileri ve amirleriyle görüşülerek analiz sonuçlarının sudan kaynaklı kirlilikten değil analiz için numune alımında gerçekleştirilen numune musluğunun sterilize için ateşle yakılması gibi yapılan işlemlerin yeterli yapılmaması, numune kapları ve analiz ekipmanlarında basit kirlenme gibi durumlardan kaynaklı olduğu ortak görüşüne varılmıştır" denildi.

"Kamu binasından gelen uygunsuz sonuçlar belediyeden kaynaklanmamaktadır"
Açıklamada ayrıca ,kontrol noktası olan kamu binası numune sonuçlarının Belediye Başkanlığı ile alakalı olmadığı belirtilerek, "Söz konusu kamu binasından alınan 18 Ocak 2022 tarihli uç nokta numunesinde çıkan sonuçlara istinaden kurumunuzca 25 Ocak 2022 tarihli alınan numunelerde de koliform bakteri 2 kob/100ml ve e.coli 0 kob/100ml olduğu görülmektedir. Bu kapsamda analiz kontrol noktası olan kamu binasından çıkan uygunsuzluğa neden olan sebebin belediyemizle alakalı olmadığı bina iç tesisatının metal boru olması nedeniyle serbest kloru bağlı klora çevirmesi nedeniyle 26 Ocak 2022 tarih ve 727 sayılı yazımız ile de kurumunuza bildirilmiştir. Mevcut durumda Karasu kaynağından gelen ve Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğince temin edilen içme suyu haricinde herhangi bir kaynaktan depolara su alınmamaktadır. Sonuç olarak tüm depolarımızda klorlama miktarı arttırılarak kurumunuz analiz ekibiyle irtibat halinde saha çalışmalarımız ve depo kontrollerimiz devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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