Başkan Tekin’den özür mesajı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaşanan su kesintisinden dolayı sosyal medya hesabından ilçe halkına özür mesajı yayınladı.

Pazaryeri'nde depo ile ilgili bir arızadan dolayı vatandaşların mağduriyet yaşaması sebebiyle Başkan Tekin, ilçe halkından özür diledi. Başkan Tekin sosyal medya hesabından paylaştığı özür mesajında “Depoyla ilgili bir arıza nedeniyle ilçe genelinde sularımız kesilmişti. Kısa sürede sorun giderildi depo kendini doldurmaya başladı. Evlere de su verilmeye başlandı. Aksaklık dolayısıyla tüm hemşehrilerimizden özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

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