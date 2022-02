Yaşı küçük ama yeteneği herkesi hayran bırakıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Yağmur Elif Kuru'nun çizdiği birbirinden güzel resimler görenler hayran kalıyor.

Küçük yaştan beri resim yapmayı sevdiğini belirten Yağmur Elif Kuru, resim alanında kendini geliştirmek için sürekli çalıştığını söyledi. Yaklaşık 3 yıldır dijital ve geleneksel resimlerle uğraştığını anlatan Kuru, “Ben kendimi bildim bileli çizim yapmaya ilgiliyim. Küçüklüğümden beri hep bir yerleri karalama, boyama isteği vardı, bulduğum her kâğıda, hatta gerekirse duvarlara bir şeyler çizmekten asla geri durmazdım. Demek istediğim, bu çizim merakı ve arzusu bir anda ortaya çıkmadı, hep vardı ve hep olacak. Dijital çizim yapmaya 6’ıncı sınıfta bir arkadaşımın önerisiyle başladım. Kendiside dijital çizim yapıyordu ve bu konuda oldukça iyiydi. Uzun bir süre de ilham aldığım kişi o olmuştu. Şuan ise bir 9’uncu sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 3 yıldır dijital ve geleneksel çizimlerimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Pratik yapıyorum ve kendime 'Dünkü halimden daha iyi ve bir adım öteye en iyisi olmak için ne yapabilirim?' diye sıkça soruyorum. Ben çoğu zaman çizdiğim resimleri bir yenisini çizene kadar beğenirim. Üzerinden zaman geçtikçe çizimi beğenmemeye başlarım. Çizimlerimi sadece kısa bir süre zarfı için değil, ne zaman ve ne kadar görürsem göreyim beğenebilmek ve onlardaki duyguyu hissedebilmek, çizim konusundaki en büyük hedefim” dedi.

Yağmur Elif Kuru’nun annesi Nuray Kuru ise; “Yağmur her yaşında resim yapmayı meraklı ve duygusal bir çocuktur. Her zaman gerek davranışları, gerekse başarılarıyla bizi gururlandırmıştır. Çizdiği resimlere çok emek veriyor. Resimleri ve çizimleriyle çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.