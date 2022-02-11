Elim bir kaza sonrası hayatını kaybeden genci arkadaşları unutmadı

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Bilecik'te geçtiğimiz aralık ayında elim bir trafik kazası sonrası genç yaşta hayatını kaybeden Altan Atar'ı arkadaşları unutmadı.

Olay, 29 Aralık 2021 günü OsmaneliBilecik karayolu Gülümbe mevkiinde meydana gelmişti. Vezirhan'dan Bilecik yönüne seyreden Osman Y. idaresindeki 07 MRS 11 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpmıştı. Yolcu olarak araç içinde bulunan ve ağır yaralanan Altan Atar (32) Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bilecik Şehir Mezarlığına defnedilen Atar'ın cenazesinde gözyaşları sel olmuştu.

Arkadaşları unutmadı

Arkadaşları ölümünün 40'ıncı gününde Şeyh Edebali Türbe Yerleşkesi içinde bulunan Orhan Gazi Camii'nde cuma namazı öncesi Mevlidi Şerif okuturken, cuma namazı sonrası cemaate pilav ayran ikram etti.

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