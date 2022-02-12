YÖGEP toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) Aralık ve Ocak ayı toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) kapsamındaki AralıkOcak dönemi çalışması, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'ın başkanlığında, din öğretiminden sorumlu ilçe şube müdürleri ile İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu İdarecilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikle 20212022 eğitim öğretim yılının 1’inci dönem değerlendirmesi ve 2’inci döneme ilişkin hazırlıklar görüşüldü. Ardından imam hatip okullarında görev yapan idareciler tarafından kurumlarındaki eğitime dair iyi örnekler paylaşıldı. Ayrıca eğitim ortamlarının fiziki alt yapısının iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar dile getirildi.

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