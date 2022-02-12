Başhekim Dr. Arıkan “Kanserin en büyük düşmanı erken teşhistir”

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erhan Arıkan, günümüzde yeni geliştirilen tedavi yöntemleri, erken teşhis ve tarama ile birçok kanser türünün önüne geçilebildiğini ifade ederek kanser riskini artıran faktörlerden bahsetti.

Kanser, kalp hastalıklarından sonra ölüme yol açan ikinci hastalık. Hem dünyada hem de ülkemizde milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. “Kanserde belki tedaviden daha önemli olan konu kanserden korunmaktır” diyen Başhekim Dr. Arıkan, kanser riskini artıran faktörleri; düzensiz ve sağlıksız beslenme alışkanlığı, hareketsiz hayat tarzı, tütün ve tütün ürünleri kullanımı, alkol kullanımı, radyasyona maruz kalmak, genetik faktörler ve biyolojik faktörler olarak sıraladı.

Vatandaşları düzenli taramalar yaptırmaya ve belirtileri dikkate alıp zamanında hekime başvurmaya davet eden Başhekim Arıkan, “Kanserin en büyük düşmanı erken teşhistir” dedi.

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