'Bizim Kızlar' bu hafta mağlup oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 4'üncü grup 17'inci hafta müsabakasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kendi saha ve seyircisi önünde kaybetti.
Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte tribünlerden izledi. Maç öncesinde Başkan Bakkalcıoğlu, sezon boyunca oynanan voleybol maçlarında voleybolcuları yalnız bırakmayan, set aralarında yaptıkları gösteriler ile salonda bulunanlara ve sporculara eşsiz gösteriler sunan jimnastik kursu öğrencilerine teşekkür ederek, Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 12 25, 1525 ve 925'lik skorlarla Çiftlikköy Belediye Spor 30 mağlup oldu.
Başkan Bakkalcıoğlu maç sonunda her iki takımı da mücadeleleri için tebrik ederek başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.