Bilecik'te vaka sayıları arttı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Bilecik'te vaka sayısında artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ocak4 Şubat tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Bilecik'te 703,19 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta 628,21 olarak açıklanmıştı.

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