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Sağlık çalışanlarına ‘Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi’

İHA

Sağlık çalışanlarına ‘Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi’

Bilecik'te sağlık çalışanlarına yönelik ‘Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi’ gerçekleştirildi. 50 kursiyer 3 günlük eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlar sonucunda sertifika almaya hak kazandı.
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi ile 50 kursiyere sertifika verildi. Üç gün süren eğitimde Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi Eğitimcileri olarak Sağlık Bakanlığından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Sevinç Sütlü başkanlığında 7 eğitimci görevlendirildi. Yapılan eğitim sonrası 50 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.
Yenidoğan Canlandırma Programı’nın 1998 yılından bu yana ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan ve başarıyla yürütülen bir eğitim programı olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, “Eğitimin temel amacı, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşmaktır. Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimlerimiz ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda tekrarlanacaktır” ifadelerine yer verdi.
Kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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