Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat ve etiket denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ayakkabı, çanta ve giyim mağazalarına yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Bilecik'te zabıta ekipleri denetimlerde ürünlerin etiket ve irsaliye karşılaştırmaları yapılıyor, fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatları arasında fark bulunan işletmelere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Belediye Başkanı Şemih Şahin'in talimatları doğrultusunda denetimlere aralıksız devam ettiklerini anlatan Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, "Ekiplerimiz denetimlerde fahiş fiyat yansıtan veya etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunan işletmelere gerekli cezai işlemi uyguluyor. Ekipler ayrıca vatandaşların fiyatlarla ilgili her türlü şikâyetini de değerlendirerek, ilgili işletmeler hakkında cezai işlem yapıyor. Vatandaşlarımız cebi bize emanet, bizlerde o emaneti korumak için gece gündüz fiyat, etiket denetimlere devam ediyoruz" dedi.

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