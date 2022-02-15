20 yıldır görev yapan oda başkanı güven tazeledi

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurul toplantısında Başkanı Fevzi Şen güven tazeledi.

Gölpazarı Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplandı İstiklal Marşının okunması ardından saygı duruşunun yapılmasıyla başladı. Bilecik Odalar Birliği Başkanı Halit Gölcan’ın divan başkanı olduğu seçimde 20182021 yılları arasında yönetim raporları ibra edildi. 2026 yılına kadar olan geçici bütçe kabul edildi. Daha sonra 2002 yılından beri oda başkanlığı yapan ve seçime tek liste halinde giren Fevzi Şen, 361 üyeden 264'nin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Başkan Şen, seçim sonrası yaptığı açıklamada kendisine bu görevi layık gören tüm esnaf ve sanatkârlara teşekkür eti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.