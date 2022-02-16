Osmaneli'nde taşımalı servis şoförlerine jandarmadan eğitim

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okula ulaşımları için servis şoförlerine kuralların hatırlatıldığı eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde 20212022 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitimle ilçedeki okullara gelen öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okula ulaşımları için servis şoförlerine Osmaneli İlçe Jandarma Karakolu toplantı salonunda bir araya geldi. Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy tarafından öğrenci servis sürücülerine güvenli okul yolu oluşturmak, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını sıfıra indirmenin konulu bir sunum yapıldı.

Yapılan toplantıda; taşımalı eğitimde görev alan şoförlerin, 'Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim' yönetmeliğinde belirtilen esaslar üzerinde duruldu. Şoförlere, belirlenen güzergâhlardan öğrencileri almaları ve belirtilen okullara öğrencileri imza karşılığında teslim etmeleri, taşıma esnasında yüksek sesle müzik dinlenmemesi, kemerlerin takılı olması, araç temizliğine dikkat edilmesi, sigara kullanılmaması konularında uyarılarda bulunuldu. Taşıma araçlarının bakımının yapılması, yolcu ve yük taşıması yapılmaması, izinsiz başka şoför çalıştırılmaması, araç değişikliğinin onaya bağlanması, araç sigortalarının günü gününe yapılması, araçların temiz olması, emniyet kemeri takılması hususuna riayet edilmesi, yangın tüpleri ve ilk yardım çantalarının güncel olacak şekilde hazır edilmesi konularında şoförlere gerekli uyarılar yapıldı.

Daha güvenli okul yolu oluşturmak, okul servis araçları ile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını sıfıra indirmenin amaçlandığı toplantıda Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy bir de sunum yapıldı.

Toplantıda okul servislerinin karıştığı trafik kazalarından örnekler verildi.

Öte yandan jandarma trafik ekiplerince taşımalı eğitim için ilçeye gelen araçlar denetlenip, kurallara uyup uymadıklarına bakıldı.

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