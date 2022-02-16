Antalya'da hırsızlık yaptı, Bilecik'te yakalandı GBT sorgusunda hakkında 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs tutuklandı

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Bilecik'te denetim yapılan polis ekipleri, Genel Bilgi Taramasında (GBT) 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent geleninde yaptığı GBT sorgusunda, daha önceden Antalya'da hırsızlık yapmış ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sinan K.'yi yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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