Filenin şimşekleri ligin son maçında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cadence Gölcük İhsaniyespor'a kendi evinde 30 mağlup oldu.
İstasyon Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol 2. Lig 4'üncü grup 15." hafta mücadelesinde, Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde Cadence Gölcük İhsaniyespor'u ağırladı. Setler 1625, 1425 ve 2025'lik skorlarla 30 Gölcük ekibinin lehine sonuçlandı. Müsabakayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin eşi Serpil Şahin, Bilecikspor Başkanı Ali Muyşin ve sporseverler izledi. Maç sonundan voleybolcuları sezon boyu gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Başkan Şahin, "Bu güzel serüven için teşekkürler bizim kızlar. Bilecik Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız, TVF 2. Lig son haftasında Cadence Gölcük İhsaniye Spor karşılaşmasından 30 mağlup ayrıldı. Takımımızı sezon boyunca gösterdikleri mücadelelerinden dolayı kutluyoruz" dedi.
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