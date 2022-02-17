'Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor' adlı oyun ilk sahnesini aldı

Bozüyük Belediye Tiyatrosu muhteşem bir oyun ile perdelerini açtı. 'Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor' adlı oyunun ilk sahnesinde salonu tamamen dolduran sanatseverler oyunu ilgi ile izledi.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu, her sene sınavla aldığı öğrenciler arasından mezun olan öğrencileri ile hazırladıkları ilk oyunları “Bu Toprağın Çocukları Buluşuyor” adlı oyun ile ilk sahne sınavlarını başarı ile verdi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, oyuncuların başarılı performanslarıyla göz doldururken izleyiciden de tam not aldı. Oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu oyunun sahnelenmesinde emek veren herkese teşekkür ederek “Bozüyük’te göreve geldiğimizde, sanatı, sporu, müziği tüm sanat dallarıyla Bozüyük’ün içinde güzel günlerin olmasını istedik. Bunu çok türlü şekillerde yapabilirdik. Büyükşehirlerden donanımlı sanatçılar getirirdik, sık sık profesyonel tiyatro grupları getirebilirdik, ama biz bunu istemedik. O nedenle en başta sevgili Kıvanç Hoca, İlknur ve Özgür hocalarımızla buluştuk. Sağ olsunlar Bozüyük'e geldiler ve bizim ekibimizin ilk nüvesini (çekirdeğini) oluşturdular. Ondan sonra oyunlardaki kadrolarımız Bozüyük'ün içinden yetenekli oyunculardan oluşsun istedik. İşte görüyorsunuz ne kadar güzel. Onları seyrederken çok duygulandım. Sanki İstanbul'un çok mutena bir semtinde, oradaki tiyatro sahnesinde bir oyun seyrediyor gibiydik, hepsi bizim çocuklarımız” dedi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Başkan Bakkalcıoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Meclis Üyesi Kadir Kodak, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda tiyatrosever izledi.

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