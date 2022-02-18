Karla mücadele ekiplerini tebrik etti

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kış boyunca kapanan köy yollarının ulaşıma açılmasında mücadele eden ekipleri ziyaret ederek gösterdikleri çabadan dolayı tebrik etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi. Vali Kızılkaya kış sezonu boyunca kapanan köy yollarının açık kalması, vatandaşların ulaşım sorunlarının ortadan kalkması için kar mücadele ekiplerini, gösterdiği özverili ve başarılı çalışmaları tebrik ederek, 2022 yılı çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardından Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile birlikte Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü atölyeleri ve asfalt plent tesisini inceleyen Vali Dr. Kızılkaya, 2022 yılında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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