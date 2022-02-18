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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren besihaneleri ilçe dışına çıkarılıyor

İHA

İlçe merkezinde faaliyet gösteren besihaneleri ilçe dışına çıkarılıyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe merkezinde faaliyet gösteren besihaneleri ilçe dışına çıkardıklarını söyleyerek, "Balcikhisar yolu üzerinde yapmakta olduğumuz hayvancılık alanından besicilere yer tahsisi yapıyoruz" dedi.
Konu hakkında açıklama yapan Başkan Şahin, ilçe içinde bazı vatandaşların baktıkları ve şikayetlere konu olan besicilik faaliyetlerinin sağlık açısından sorun olduğunu küçükbaş ve büyükbaş hayvanların şehrin dışına çıkarılması mayıs ayında tamamlanacağı belirtti. Şahin, "Balcikhisar yolu üzerinde yapmakta olduğumuz hayvancılık alanından besicilere yer tahsisi yapıyoruz. Bu konuda müracaatların belediyemiz sağlık ve çevre müdürlüğümüze yapılması gerekiyor. Bu süre içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını ilçe içinden çıkarmak istemeyenlere cezai müeyyide uygulanacak ve kurallara uymaları kesin olarak Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce sağlanacaktır" dedi.

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