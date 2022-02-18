Başkan Tuna, “Çalışanların ücretlerinde önemli oranda iyileştirme yapıldı”

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Dodurga Beldesi ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) arasında 'Toplu İş Sözleşmesi' imzalandı. Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, “Çalışanların ücretlerinde önemli oranda iyileştirme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi'nde belediye ile HAKİŞ Konfederasyonu arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeye imzaları Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve HAKİŞ Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ödemiş attı. Konuyla ilgin açıklamada bulunan Başkan Tuna, “Toplu sözleşme ile çalışanların ücretlerinde önemli oranda iyileştirme yapıldı. Belediyemizin imkanları dahilinde güzel bir sözleşme imzaladık” dedi.

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