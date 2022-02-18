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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "O toplantıya çağırılmadım"

İHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "O toplantıya çağırılmadım"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz gün 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya çağrılmadığını söyledi.

Erbakan bir takım ziyaret ve toplantılar için geldiği Bilecik'te parti binasında basın mensuplarının soruları yanıtladı. Burada bir gazetecinin '6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya çağrıldınız mı?' sorusuna Erbakan, "Masaya çağırılmadık tabi onunla ilgili biz iktidara eleştiriler yönelttiğimiz kadar, muhalefetle ilgili eleştirilerimizi her zaman söylüyoruz. Çünkü ana muhalefet partisi CHP’nin uzun yıllar geçmiş olsa da yapmış olduğu icraatlar ortadadır. 8994 yılları arasında belediyelerde SHP olarak ki aynı zihniyettir. Yapmış olduğu icraatlar ortadadır. Dolayısıyla denenmiştir ve milletin yüzünü güldürememiştir, diye ifade ediyoruz. Yeni kurulan 2 tane parti var. Bunların da genel başkanları yıllar boyunca ve kadroları önemli ölçüde yıllar boyunca 10 seneden fazla süreyle AK Parti hükümetlerinde en kritik en önemli bakanlıklarda görev yapmış. Prensipler kabul edilmedikten sonra bizim başka şekilde bir araya gelmemiz mümkün değil. Birkaç arkadaşımızla milletvekili olacağız diye yola çıkmadık. Milletvekili olma hayalimiz olsa parti kurmamıza da gerek yoktu. Başka şekilde de olabilirdik. O nedenle Cumhur İttifakı ile bir araya gelme ihtimali de son derce düşük görüyorum" dedi.

"Türkiye’de 24 saat çok uzun bir süre Türk siyasetinde"
Erbakan 3'üncü bir ittifak konusuna değinerek, "Türkiye’de 24 saat çok uzun bir süre Türk siyasetinde. Dolayısıyla seçime yakın bir dönemde çok değişik şartlar oluşabilir. Yeni kombinasyonlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla şartlar değişebilir, tablo değişebilir. Biz o zaman bunu şunun için söylemiştik, her iki ittifakla da birlikte olmamız zor gözüküyor. Öyleyse illaki bir ittifak yapılacaksa 3’üncü ittifak düşünülebilir diye bir fikir olarak ortaya koymuştuk. Orada da şöyle bir mantıkla söyledik. Bir defa Türkiye’de kararsızlar çok yüksek oranda. Yüzde 20’nin üzerinde kararsız belki de dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bu aslında mevcut iki ittifakında mutmain olmadığını gösteriyor seçmenin. Yeni bir arayış içerisinde olduğunu gösteriyor. Bir diğer konu tabi seçmenin sağ partiler olarak gördüğü partilerin birbirini daha yakın kesilmeden oy alan partilerin bir araya gelmesi bir sinerji oluşturabilir. Öyleyse seçmenin sağ partiler olarak gördüğü partiler bir araya gelsin. Öylece daha büyük bir enerji daha büyük bir sinerji oluşur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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