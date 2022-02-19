Bayırköyspor zorlu maç öncesi son hazırlıkları tamamladı

Bayırköyspor yarın oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 12'inci haftasında Bilecik'in iki takımı Vitraspor Bayırköyspor yarın 13:00'da Bozüyük 1 Nolu İlçe Stadında karşı karşıya gelecek. Ligde 19'ar puanla 4 ve 5'inci sıraları paylaşan bu iki takımın zorlu mücadelesi öncesi Bayırköyspor son hazırlıklarını tamamladı. İdmanda oyuncuların neşesi gözlerden kaçmadan, bu önemli mücadelede parola 3 puan olarak belirlendi.

Öte yandan ligde Bilecik temsilcisi iki tamından biri lig sonunda sıralama gözetmeden puanı daha düşük olan Bilecik 1. Amatör Lig'e düşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.