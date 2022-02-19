Haşit'ten, Başkan Yaman'a ziyaret

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Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustrafa Yaman AK Parti Bilecik Kadın Kolları İl Başkanı Mutlu Selen Haşit’i ve Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan’ı makamında ağırladı.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Mutlu Selen Haşit ve Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan Bayırköy belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti. Bir süre gerçekleştirilen sohbet ardından Başkan Yaman, “Beldemize gelerek bizleri ziyaret eden Ak Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanımız Mutlu Selen Haşit’e ve Bilecik Engelsiz yarınlar Derneği Başkanımız Aslıhan Volkan’a ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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