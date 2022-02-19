Bilecik Belediyesi su deposundan Norovirüs bulunmadığı açıklaması Bilecik Belediyesi Su Yönetim Birimi Kimya Mühendisi Onur Kavuştu: "Norovirüs salgınında ana şüphelinin su olmadığını destekler niteliktedir"

Bilecik'te binlerce kişinin kusma, ishal ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurmasının ardından vakaların kaynağı olarak suda Norovirus olduğu söylenmişti. Bunun üzerineBilecik Belediyesi Su Yönetim Birimi Kimya Mühendisi Onur Kavuştu yaptığı açıklamada, "Su depomuzda Norovirus bulunamamıştır" denildi.

Bilecik'te geçtiğimi hafta Eğitim ve Araştırma Hastanesine binlerce kişi ishal ve karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurmuştu. Hastanede uzun kuyruklar oluşurken, İl Sağlık Müdürlüğü personel sayısını artırmıştı. Ardından Sağlık Bakanlığı kentte 3 uzman kişi göndererek inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şebeke suyuna kaynak suyu karıştığı ortaya çıkarak, suda Norovirus bulunduğu söylenmişti.

"Alınan su numunelerin de Norovirüs bulunmadığı, temiz çıktığı bildirmiştir"

Bunun üzerine Bilecik Belediyesi Su Yönetim Birimi Kimya Mühendisi Onur Kavuştu'nun yaptığı açıklamada, "Beylik Pınarı1960'lı yılların arşiv belgelerinde de kayıtlı, eski şehir şebekesi besleme kaynaklarından biridir. 2003 yılında yeni şebeke yapımında analizleri yapılarak Ulutepe depoya bağlanmıştır. Deponun ana su kaynağı Karasu Hattı olup, Beylik Pınarı Kaynağından gelen su miktarı çok düşük seviyededir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 09 Şubat’ta Beylik Pınarı su kaynağından gelen su Ulutepe deposuna akarken, depodan alınan su numunelerin de Norovirüs bulunmadığı, temiz çıktığı bildirmiştir. 10 Şubatta il geneli su şebekesinden alınan 62 adet numunenin analizi sonucunda mikrobiyolojik testintamamı uygun (temiz) olduğu belediyemize bildirilmiştir. Belediyemiz Beylik Pınarı kaynağının kirlenmiş olabileceği şüphesine karşılık, İl Sağlık Müdürlüğü bilgisi dâhilinde10 Şubat tarihinde kaynaktan numune alımı sonrası, suyun depoya akışını kesmiştir. 11 Şubatta Beylik Pınarı kaptajından (kaynak noktasından) alınan numunelerde ise Norovirüs bulunduğu belediyemize bildirilmiştir. Zaten 10 Şubat sonrası depoya kaynak suyu girişi olmamıştır. Belediyemize ait 10 adet depomuzun tamamında otomatik klorlama cihazı aktif hizmet vermektedir ve teknik elemanlarımız sürekli kontrol ederek klorlamanın sürekliliğini sağlamaktadır. Bu sonuçlar, depolarda virüsün olmadığını, su şebekesine virüsün erişmediğini ve klorlama faaliyetinin etkili bir şekilde yapıldığının göstergesidir. Depolardan alınan numunelerde tespit edilmiş bir kirlilik raporu şu ana kadar belediyemize ulaşmamıştır. Salgının ilk günlerinde Ulutepe depo hizmet sahası dışında bulunan Beylik Pınarı kaynağıyla hiç teması olmayan mahallelerden de belediyemize şikayetlerin gelmesi Norovirüs salgınında ana şüphelinin su olmadığını destekler niteliktedir" denildi.

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